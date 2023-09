Matera (Fdi): "Settore vitivinicolo in grossa difficoltà: Governo c'è" "Aumentato fondo di solidarietà per le aziende"

"Il settore vitivinicolo è in grande difficoltà quest'anno a causa della peronospora, a cui si aggiungono i disagi e i danni causati dalla grandine dei giorni scorsi che hanno dato il colpo di grazia a tante aziende sannite" Così il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera, Presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica, che prosegue: "Su questo tema c'è grande attenzione del Governo, che sin dall'inizio come io stesso avevo annunciato, aveva previsto nel Decreto Asset un milione di euro sostegno del settore. Grazie a un emendamento a prima firma Fratelli d'Italia, questo Fondo di solidarietà nazionale a favore delle aziende vitivinicole colpite dalla peronospera è stato aumentato con lo stanziamento di sette milioni di euro complessivi. E' un segnale importante - continua Matera - perché testimonia l'attenzione di questo Governo, del ministro Lollobrigida e della maggioranza in Parlamento, nonostante l'esiguità di risorse, per uno dei comparti italiani tra i più noti e apprezzati che ha subito danni ingenti, purtroppo, anche nel nostro Sannio che in questo settore è eccellenza assoluta. Chiaramente - conclude Matera - continuiamo a lavorare per trovare soluzioni organiche investendo anche nella prevenzione e nella ricerca".