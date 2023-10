Sangiuliano a Benevento: taglio del nastro per l'Hortus Conclusus Riapre dopo il restauro il giardino-opera del maestro Paladino

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è appena arrivato a Benevento, accolto davanti al Palazzo del Governo dal Prefetto Francesco Cappetta, dal sindaco Clemente Mastella, dal senatore Domenico Matera, dall'onorevole Francesco Rubano e dal presidente della Provincia Nino Lombadi.

Il titolare del Mic è in città per per inaugurare l'Hortus Conclusus il giardino che ospita le opere del maestro Mimmo Paladino che torna alla collettività dopo un'accurata operazione di restauro.

Al taglio del nastro per l'Hortus ci sarà l'intervento di Eduardo Cicelyn sulla genesi dell’opera e gli interventi del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, presente anche l’artista Mimmo Paladino.

Sangiuliano ha visitato anche il Teatro Comunale, sarà ad Arcos per visitare la sezione egizia del Museo del Sannio di Benevento e poi a Palazzo De Simone per visitare la Cappella gentilizia in attesa di restauro.

Il progetto

Il progetto Pics “Hortus 2.0” finanziato con risorse per 1,8 milioni di euro oltre al restauro dell’Hortus Conclusus, opera dell’artista Mimmo Paladino, ha attuato l’ampliamento della zona ad esso adiacente, affinché il visitatore possa avere una fruizione continua e ottimizzata degli spazi. Dal giardino delle sculture si accede, attraversando un’area verde, ad un’arena all’aperto che potrà essere utilizzata sia come luogo di aggregazione che per ospitare eventi.

Gli ingressi alla zona di ampliamento saranno due, localizzati lungo il muro ove è posizionato il simbolico Cavallo di Paladino. Al complesso ora si potrà accedere anche utilizzando un ascensore o delle scale esterne che condurranno il visitatore da e verso l’uscita posta su via Annunziata. Si potrà camminare lungo il muro del Cavallo per scendere verso l’arena oppure raggiungere il podio del belvedere, punto importante del progetto, dal quale si potrà godere della vista città dall’alto.

Il progetto prevede la fruibilità dell’area durante le ore serali e un percorso di illuminazione per orientare i visitatori segnato da: pali di altezza contenuta che evocheranno piccoli alberi, proiettori installati all’interno delle aree verdi e mimetizzati dalla vegetazione, apparecchi segnapasso circolari.

Il percorso è stato inoltre abbellito con la piantumazione di nuovi alberi e piante.