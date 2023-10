Carla Crafa responsabile provinciale dipartimento tutela diritti cittadino "Si è sempre distinta per il suo impegno sociale"

Il Commissario provinciale di Forza Italia, onorevole Francesco Maria Rubano annuncia la nomina a ‘Responsabile provinciale del dipartimento tutela dei diritti del cittadino’ di Carla Crafa che da sempre si è distinta per il suo impegno sociale per il rispetto dei diritti dei malati ed in generale per la tutela del cittadino. Carla Crafa è un punto di riferimento per la comunità di Fragneto Monforte e di tutta l’area circostante, certamente profonderà il suo impegno per allargare il suo raggio d’azione a tutta la provincia sannita al fine di raccogliere le istanze dei cittadini nel suo ambito di competenza, poiché Forza Italia nel Sannio intende fornire sempre risposte concrete alle esigenze che gli si rappresentano.