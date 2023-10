Piazza (FI): "Ancora senza stabilizzazione 25 precari del Covid" "Hanno maturato i requisiti fissati in delibera Asl, ma restano esclusi"

"Prosegue ancora a singhiozzo la stabilizzazione delle oltre 100 unità reclutate sul territorio beneventano per gestire l'emergenza Covid, con 25 operatori sociosanitari che pur avendo maturato i requisiti utili fissati dalla delibera della direzione generale ASL n.183 del 7 aprile 2023, attualmente si vedono esclusi, non avendo invece maturato, per l'anno in corso, i requisiti necessari per l'assunzione a tempo indeterminato, nonostante la notoria carenza di organico con la quale operano le strutture sanitarie locali.



Il ruolo di supporto nonché di attenzione al malato fornito dagli operatori sociosanitari, specie per chi si è visto richiamato in prima linea ai tempi del Covid, merita rispetto. E tale rispetto impone che tutte le assunzioni a tempo determinato effettuate nel mezzo della pandemia, diventino oggi contratti a tempo indeterminato.

Inoltre, tale operazione garantirebbe una prima risposta alla carenza oggettiva di personale sul territorio, per la cui risoluzione tuttavia sono necessari interventi sostanziali, al fine di garantire servizi finalmente adeguati e in linea con le esigenze del paziente.



Tali interventi hanno sempre vincolato l'impegno politico di Forza Italia non solo a livello locale, con le battaglie dell'onorevole Francesco Maria Rubano in ogni sede, nonché dell'impegno parlamentare in chiave sanità riguardante la battaglia sulle retribuzioni più eque per il personale sanitario ed interventi concreti circa l'abbattimento delle liste d'attesa.

In tale ottica, abbiamo già attivato tutti i canali utili a sostegno dei lavoratori coinvolti, ringraziando l'operato dei sindacati, ed auspicando una risoluzione tempestiva nell'interesse di tutte le parti coinvolte" afferma in una nota a sua firma Angelo Piazza, dirigente provinciale di Forza Italia.