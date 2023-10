Impianto compostaggio Sassinoro: "Acque reflue e schiuma bianca: si chiarisca" Ida Santanelli: "Bene conferenza stampa: mie interrogazioni non hanno mai avuto risposta"

Impianto di compostaggio a Sassinoro, interviene Ida Santanelli: "In qualità di consigliere comunale di opposizione (FDI) presso il Comune di Sassinoro, non posso che apprezzare che il Sindaco Luca Apollonio, anche se in ritardo, abbia recepito alcune delle mie proposte sulla necessità di approfondire le problematiche che sembrano scaturire dall’impianto di compostaggio della ditta New Vision s.r.l.

In seguito alle reiterate segnalazioni che ho ricevuto dai cittadini in merito alla fuoriuscita di acque reflue, schiuma bianca e persistente cattivo odore nell’area PIP, lungo la strada di contrada Pianelle, in prossimità del sito di compostaggio della ditta New Vision s.r.l., il 10 maggio 2023 depositai (Prot.n.1286) una interrogazione a risposta scritta al Sindaco per conoscere l’esito delle analisi dei campioni d’acqua fuoriusciti dalla rete idrica e fognaria, commissionate dall’amministrazione comunale con delibere di G.C.n.56 e 57 del 21 aprile 2023.

Nella suddetta interrogazione sollecitavo il Sindaco a monitorare e verificare il corretto funzionamento dell’impianto affinchè venissero rispettate tutte le prescrizioni richieste nel decreto di autorizzazione rilasciato dalla Regione Campania alla New Vision s.r.l..

Inoltre, chiedevo all’Amministrazione comunale quali provvedimenti intendesse adottare per prevenire eventuali danni alla salute dei cittadini, dell’ambiente e del territorio, incluso quelli di poter compromettere la salubrità della falda acquifera- che peraltro alimenta la diga di Campolattaro, inserita tra le opere strategiche finanziate dal PNRR- tenendo anche conto dell’alta sismicità e fragilità idrogeologica di quel territorio.

Per questi motivi avevo invitato il Sindaco a convocare un consiglio comunale aperto ai cittadini e a tutti gli amministratori della Valle del Tammaro, nonché agli Enti preposti al controllo e alla prevenzione del danno ambientale in senso lato e, in particolare, di quello provocato dalle emissioni odorigene.

Non avendo, purtroppo, ricevuto alcuna risposta dal Sindaco per 5 mesi, lo scorso 8 ottobre ho inviato una PEC a S.E. il Prefetto dott. Carlo Torlontano, richiedendo un Suo intervento a causa della inerzia del Sindaco.

Non posso dunque che accogliere con piacere la notizia dell’annunciata conferenza stampa congiunta delle Amministrazioni comunali di Sassinoro, di Morcone e del Comitato Civico “Rispetto e Tutela del Territorio” promossa, per domani 20 ottobre alle ore 10,00 presso l’Aula Consiliare del comune di Sassinoro.

Auspico che il Sindaco Apollonio possa fornire tutti i chiarimenti su una questione così delicate complessa, individuando le soluzioni più idonee per prevenire ogni rischio per il territorio e la comunità del Tammaro".