Dimensionamento scolastico: convocati i sindaci sanniti alla Rocca Lombardi: "Serve raccordo e sinergia tra istituzioni comunali e Provincia"

Il Presidente della Provincia di Benevento ha convocato una riunione di lavoro dei Sindaci sanniti sul Dimensionamento scolastico.

L’appuntamento resta fissato per le ore 16 di martedì 24 ottobre 2023 presso la Sala Consiliare dei Rocca dei Rettori.

L’incontro fa seguito ad una serie di riunioni sull’argomento ed è anche stato richiesto lunedì scorso dal Tavolo tecnico istituzionale previsto dalle Linee Guida regionali per il Dimensionamento.

Obiettivo dell’Assemblea è raccogliere pareri e proposte dei Sindaci sulla materia dell’esercizio del diritto allo studio, garantito dalla Costituzione, nelle aree più fragili del territorio campano.

Come ha, infatti, rappresentato in sede di Tavolo tecnico lo stesso Presidente Lombardi, l’applicazione rigida delle norme della Legge di Bilancio statale per il 2023 che impongono almeno 961 alunni iscritti nelle Scuole di ogni ordine e grado per la conferma dell’autonomia e della Dirigenza scolastica, si tradurrebbe sul territorio sannita in una vera e propria falcidie di dirigenti e di segretari generali con ovvie conseguenze sulla qualità del servizio stesso nei Comuni meno popolati.

Da qui, la necessità, come ha sottolineato il Presidente Lombardi, di un lavoro di raccordo e di sinergia tra le Istituzioni comunali e la stessa Provincia al fine di individuare quelle misure che, secondo peraltro il disposto delle Linee Guida regionali, possano tenere nel dovuto conto le peculiarità e le criticità del territorio delle aree montane rispetto a quelle metropolitane.