Rubano: "Previsioni prudenti su Pil evidenzia serietà di Giorgetti" "Competenza di questo Governo porterà risultati superiori alle aspettative"

“Condividiamo la previsione prudente sulla crescita del Pil da parte del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti". Così in una nota l’On. Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e componente della Commissione Finanze. “Questo perché – prosegue Rubano – siamo in un contesto internazionale estremamente instabile ed in continua evoluzione e fare delle valutazioni prudenti è sinonimo di una visione seria e responsabile, quella che il Mef ed il governo di centrodestra hanno sempre garantito al Paese e all’Ue fin dal giorno dell’insediamento. Non desta dunque preoccupazione – conclude Rubano – il confronto tra i Dpb (Documenti programmatici di bilancio) inviati da diversi Paesi all'Ue ed anzi sono convinto che, con la competenza di questo governo e con il lavoro di Forza Italia, i risultati saranno superiori alle previsioni ed alle aspettative”, conclude Rubano.