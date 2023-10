Convenzione San Pio - Pascale, Matera: "Morgante ha mantenuto impegni" Il senatore Fdi: "Ora attuare Dca 41/219 e potenziare Pronto Soccorso e reparti a supporto"

"Abbiamo appreso con soddisfazione la notizia relativa alla stipula della convenzione tra l'azienda San Pio e l'Istituto Pascale di Napoli avente ad oggetto le modalità di avvio delle attività presso l'ospedale Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata de' Goti".

Lo fa presente in una nota stampa il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera, anche Presidente del Comitato per la Legislazione presso il Senato della Repubblica. "Voglio esprimere gratitudine alla dottoressa Maria Morgante, Direttore generale dell'Azienda San Pio, dando ad essa atto dell'impegno ad oggi profuso e della puntualità con la quale sta assolvendo agli impegni". La Dirigente Morgante, si ricorda, replicando ad una istanza che era stata presentata alla sua attenzione dallo stesso Senatore, aveva per l'appunto garantito rispetto alla rapida dislocazione dei servizi del Pascale a Sant'Agata de' Goti.

"Accogliamo con compiacimento di questo nuovo passaggio - prosegue Matera - perché siamo convinti di come le attività del Pascale potranno senza dubbio rivitalizzare l'ospedale santagatese.

Continueremo, tuttavia, a seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda sanitaria locale nell'ottica di cogliere il risultato dell'attuazione del Dca 41/2019 e quello del potenziamento del Pronto Soccorso e dei reparti che sono a suo supporto. In tal senso saremo vigili rispetto all'operato della Regione Campania"