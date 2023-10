Elezioni per il consiglio provinciale: indetti i comizi elettorali Vi voterà il 20 dicembre al Palatedeschi

Sono stati ufficialmente indetti i Comizi Elettorali per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento. Il Presidente della Provincia Nino Lombardi ha infatti firmato il Decreto n. 154 del 31 ottobre 2023 di convocazione delle Elezioni per mercoledì 20 dicembre 2023.

Il relativo Decreto è stato ufficialmente trasmesso al Prefetto e ai Sindaci del Sannio.

Il voto per il rinnovo del Consiglio Provinciale è disciplinato dalla legge n. 56 del 2014 e dalle “Linee guida” del Ministero dell’Interno con la Circolare n, 32/2014.

Tali norme dettano le fasi e gli adempimenti per il voto e cioè: l’esercizio dell’Elettorato attivo riservato esclusivamente ai Sindaci e ai Consiglieri comunali in carica; la determinazione del Corpo Elettorale (presumibilmente 960 sono gli aventi diritto); l’Elettorato passivo; la suddivisione dei Comuni per fasce demografiche (in base al Censimento ufficiale della popolazione del 2011); l’assegnazione del numero dei Consiglieri da eleggere a seconda della popolazione residente (alla Rocca dei Rettori sono eletti in dieci); il numero massimo e quello minimo dei Candidati per Liste concorrenti e la ripartizione per genere all’interno di ciascuna Lista; la modalità e la modulistica per la presentazione delle Liste all’Ufficio Elettorale della Provincia; la costituzione dell’Ufficio Elettorale con il personale dipendente della Provincia; la istituzione del Seggio elettorale, unico per tutto il territorio provinciale (a ragione della popolazione residente); la suddivisione delle schede in colori diversi a seconda delle fasce demografiche dei Comuni; l’esercizio del diritto di voto in una sola giornata; le operazioni di scrutinio; il calcolo del voto ponderato di ogni Elettore a seconda della popolazione residente in ciascun Comune; l’assegnazione dei seggi con il metodo D’Hondt; etc.

L’appuntamento con il voto è fissato per le ore 8.00 e fino alle ore 20.00 del prossimo mercoledì 20 dicembre 2023 presso il “PalaTedeschi” in via Antonio Rivellini di Benevento.

Il primo adempimento previsto è quello a carico del Segretario Generale della Provincia che chiederà nei prossimi giorni ai Segretari Comunali l’attestazione degli Amministratori in carica.

Tutti i documenti relativi alle Elezioni sono pubblicati sul portale della Provincia nelle seguenti pagine: 1) “Elezioni Provinciali (sulla home page); 2) Albo Pretorio; 3) Sezione “Amministrazione Trasparente”.