Incarichi Zollo e Casazza: gli auguri di Matera Il senatore Matera di Fratelli d'Italia saluta i nuovi insediamenti

"Desidero rivolgere augurio di buon lavoro ad Alessio Zollo e ad Antonio Casazza, due sanniti appena insediatisi in distinti ruoli ed in distinti contesti e che certamente opereranno con massimo profitto nelle rispettive competenze".

Così il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera, anche Presidente del Comitato per la Legislazione presso il Senato della Repubblica.

Il parlamentare sannita ha salutato, in primo luogo, l'insediamento di Zollo quale nuovo Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento, auspicando che il medesimo possa perpetuare il ruolo di Confindustria "quale prezioso supporto a quanti vogliano avviarsi nell'attività imprenditoriale e, in particolare, ai giovani".

Contestualmente da Matera è venuto ringraziamento all'indirizzo dell'uscente Biagio Flavio Mataluni "per quanto espresso nel corso del suo mandato". Come accennato, è venuto messaggio augurale pure all'indirizzo di Antonio Casazza, corrente Presidente provinciale di Confagricoltura adesso eletto anche quale Vicepresidente regionale della stessa associazione. "È una importante investitura per il Sannio - osserva Matera - certi di come le aziende agricole del territorio potranno contare su una rappresentanza di peso al fine di vedere perorate le proprie istanze".