Lega: "Provinciali: il centrodestra deve essere unito" Bocchino: "Ora direzione provinciale per dibattito con Forza Italia e Fratelli d'Italia"

Il coordinamento provinciale della Lega a Benevento, con Luigi Bocchino, fa il punto sull'incontro che si è tenuto negli ultimi giorni a livello locale per il partito di Salvini: "Si è tenuta in un locale alle porte della città di Benevento la 1^ Festa dei Soci Militanti e Sostenitori della Lega. Oltre ai dirigenti provinciali del partito ed ai numerosi militanti sono intervenuti il Sen. Gianluca Cantalamessa, componente della Commissione Industria, Commercio ed Agricoltura del Senato; nonché l’On. Valentino Grant, europarlamentare e coordinatore regionale del Partito. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i temi dell’attualità politica nazionale tra cui le iniziative della Lega da inserire nella prossima legge di bilancio per far sì che gli stipendi e le pensioni siano più alte delle attuali; vi siano maggiori fondi per la sanità; e vengano finanziate le grandi opere infrastrutturali: il tutto con più sicurezza nelle città, sui treni e nelle strade. La Lega, sul piano locale, guarda con la dovuta attenzione le prossime elezioni provinciali: e sottolinea ancora una volta come le sinistre, in sede parlamentare, si oppongono al ritorno al voto popolare di cui la Lega è fermamente convinta per ridare dignità ad un Ente oramai svuotato di funzioni e di fondi pur avendo una competenza delegata non secondaria. La Provincia è strategica per una zona interna come la nostra: essa deve avere il compito di fare sintesi tra le istanze che provengono dal territorio, e farsi forte nel confronto con la Regione Campania da tempo matrigna nei nostri confronti. Nel Sannio si deve necessariamente rafforzare il centro-destra unito, aperto al contributo dei tanti amministratori civici, per essere davvero l’alternativa all’attuale sistema di gestione dell’Ente che ha fatto retrocedere e non avanzare Benevento nelle classifiche nazionali del benessere sociale ed economico. Nei prossimi giorni sarà convocata la direzione provinciale del Partito per delineare una piattaforma politica e programmatica da offrire al dibattito con Forza Italia e Fratelli d’Italia auspicando che vi possa essere una rapida convergenza d’intenti nell’interesse esclusivo della nostra comunità".