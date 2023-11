Matera: "Piano ospedaliero: tagli De Luca, come sempre, penalizzano il Sannio" Il senatore Fdi: "Autorizzate 476 assunzioni sulle 1077 che servirebbero: è solo ragioneria"

'È di oggi la notizia che la Regione Campania ha approvato il piano triennale per le assunzioni dell'Ospedale San Pio di Benevento ponendo dei seri limiti in termini di nuovi ingressi'.

Lo afferma in una nota stampa il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica.

'Se analizziamo quanto quanto deciso dal presidente De Luca - prosegue Matera - troviamo un taglio alle assunzioni che passano dalle 1.077 risorse previste dal San Pio a 476 unità. Ancora una volta, la gestione De Luca penalizza il Sannio con i soliti tagli. Abbiamo detto spesso che la sanità non è e non può essere un mero calcolo di ragioneria e lo ribadiamo oggi come ieri. La sanità campana è a pezzi, nonostante nelle sue settimanali dirette il presidente De Luca sembra descrivere la Svizzera anziché la Campania. Ormai chiunque sa che, essendo la sanità di competenza regionale, le responsabilità non possono essere sempre scaricate ad altri ma servirebbe una giusta autocritica. Sappiamo, purtroppo, che quest'ultima non arriverà mai. In compenso, speriamo che almeno le assunzioni previste si facciano davvero e al più presto'.