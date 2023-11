Domani 3 novembre scuole chiuse a Benevento per allerta meteo Mastella: "Livello allarta giallo, ma fenomeni ventosi rilevanti". Chiusi anche villa e cimitero

Scuole chiuse a Benevento nella giornata di domani, 3 novembre 2023, per via delle avverse condizioni meteo. Lo ha deciso con un'ordinanza il sindaco Mastella: “il livello di allerta diramata, ossia di criticità, è “gialla”, ma con previsione di venti forti o localmente molto forti con raffiche; - il livello di allerta, ossia di criticità, “gialla” è da riferirsi alla criticità idrogeologica e idraulica e all’intensità delle precipitazioni ma, con riferimento ai fenomeni ventosi, gli stessi non rientrano nella classificazione “gialla” del predetto bollettino ma nei “fenomeni rilevanti”.

Perciò: chiuse scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado compresi gli asili nido, ma restano aperti Conservatorio e Università che determineranno in autonomia.

Chiusi anche villa comunale, parchi cittadini e cimitero comunale.