Scarinzi si dimette da Lavori Pubblici. Apb: "Contrasti interni a maggioranza" "Amministrazione che per eludere confronto sminuisce funzione delle commissioni"

Alternativa per Benevento interviene sulle dimissioni di Gigi Scarinzi dalla commissione Lavori Pubblici: "Le dimissioni di Scarinzi da presidente della commissione lavori pubblici confermano quello che avevamo detto: la “direttiva” Mastella, che limita drasticamente la partecipazione di dirigenti e funzionari comunali alle riunioni delle commissioni consiliari comunali, è frutto di contrasti interni alla maggioranza che riguardano i delicati equilibri nel rapporto fra presidenti di commissione e assessori. Il tema di fondo resta quello di un’amministrazione che, per eludere qualsiasi confronto sulle principali problematiche comunali, non esita a sminuire la funzione delle commissioni, dopo aver relegato il Consiglio Comunale al ruolo di votificio sui debiti fuori bilancio. Da questo punto di vista, dunque, non si possono non comprendere le motivazioni della decisione assunta Scarinzi. Il Consiglio non è un orpello del Palazzo ma una istituzione centrale nella pratica democratica cittadina".