Il Consigliere comunale di Limatola Alfonso Guida aderisce a Forza Italia "Con il sindaco Domenico Parisi contribuiremo alla crescita del partito"

Il Consigliere comunale di Limatola Alfonso Guida, storico esponente di Alleanza Nazionale e alle ultime elezioni politiche sostenitore attivo in campagna elettorale per Fratelli d’Italia, aderisce a Forza Italia. Guida ha affermato: “Con assoluta convinzione mi iscrivo a Forza Italia, ritenendo che l’impengo costante in favore del territorio interpretato dall’onorevole Francesco Maria Rubano va sostenuto senza esitazioni. Forza Italia nel Sannio rappresenta un soggetto politico credibile vicino alla gente. Unitamente al sindaco Domenico Parisi contribuiremo alla crescita del partito, sicuri di raccogliere futuri risultati lusinghieri”.