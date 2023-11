Matera: "118 salva vite: la sanità del Sannio merita di più" Il senatore Fdi: "Alla Regione chiediamo potenziamenti e non tagli o logica di figli e figliastri"

"La Sanità sannita merita indubbiamente di più dalla Regione Campania al fine di potersi garantire la dovuta assistenza alle Comunità e darsi il dovuto sostegno alle eccellenze sanitarie operanti sul territorio".

Lo fa presente in una nota stampa il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera, anche Presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica.

Matera ha voluto esprimere un particolare plauso agli operatori del 118 di Airola per un brillante intervento condotto, nei giorni scorsi, a Forchia

"Apprendo da fonti giornalistiche che l'equipaggio del Servizio 118 di base ad Airola ha salvato la vita ad una quarantacinquenne di Forchia che era andata in arresto cardiaco.

Un'azione tempestiva e connotata da grandissima professionalità cui si deve tributare un forte e convinto plauso.

Si tratta, ovviamente, solo di un esempio, per quanto splendido, di quanto il servizio 118 fa ogni giorno in tutto il Sannio.

Uomini e donne che lottano per salvare vite, per strapparle alla morte e che, per questo, meritano di essere supportate dalle Istituzioni e sostenute nel loro delicato compito.

Alla Regione Campania, perciò, chiediamo di essere vicina alla Sanità sannita, di fornire gli adeguati strumenti e mezzi ai medici ed agli operatori tutti.

Potenziamenti e non tagli.

Che sia premiato l'impegno delle nostre eccellenze sanitarie e non mortificato da una politica regionale che continua a ragionare, purtroppo, secondo la logica dei figli e dei figliastri."