Provinciali, Scocca (FdI): ‘Bocchino ha ragione, FdI per soluzione unitaria’ "Mi farò portatore della proposta esplicitata dalla Lega nel congresso provinciale di domenica"

‘Ho letto con attenzione le dichiarazioni di Luigi Bocchino, segretario provinciale della Lega nel Sannio, rispetto alla necessità di correre insieme con il centrodestra unito alle elezioni provinciali del 20 dicembre prossimo’.

E’ quanto dichiara in una nota Alessio Scocca, vice-coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Sannio.

‘Concordo pienamente – continua Scocca – circa la prospettiva di una convergenza d'intenti del centrodestra, sulla base di una piattaforma programmatica, per arrivare pronti e insieme al prossimo appuntamento provinciale.

L’Avv. Luigi Bocchino, da questo punto di vista, è certamente una voce importante per il centrodestra sannita e la sua lettura mi trova totalmente d’accordo. Per questo, mi farò portatore della proposta esplicitata dalla Lega nel congresso provinciale di Fratelli d’Italia che si terrà domenica prossima, ponendo la questione a militanti e iscritti.

Anche se, come dice Bocchino, avremmo auspicato che già da quest’anno potessero tornare a scegliere i cittadini da chi farsi rappresentare anche alla Provincia, restando tutto così invariato non possiamo esimerci da fare il nostro dovere come Fratelli d’Italia, nell’alveo naturale del centrodestra.

Del resto il senatore Domenico Matera è uno dei firmatari della proposta di legge per riconsegnare ai cittadini il diritto di scegliere il consiglio provinciale in esame in Commissione Affari costituzionali del Senato.

E’ vero - conclude - che il mese prossimo si rinnova soltanto il Consiglio provinciale di Benevento, ma questa può e deve essere l’occasione per mettere a sistema le tre forze che compongono il centrodestra ed eleggere poi successivamente un Presidente della provincia diretta espressione del Centrodestra’.