Chiusura scuola di Capodimonte: Megna interroga l'amministrazione La consigliera comunale di Benevento chiede spiegazioni sulla scuola chiusa dopo i danni da maltempo

Torna sul caso della chiusura del plesso scolastico di Capodimonte la consigliera comunale di Civico 22 Giovanna Megna. Con una interrogazione urgente a risposta scritta si rivolge al sindaco Clemente Mastella e all'assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello e dettaglia:

“premesso che

- Con ordinanza n. 78 del 6.11.2023 veniva disposta la chiusura del plesso scolastico “Capodimonte” nei giorni 7,8,9 novembre 2023 a causa di una diffusa infiltrazione di acqua piovana;

- In realtà, già in data 6 novembre 2023, i genitori interessati si vedevano costretti a riportare i propri figli a casa atteso che non era possibile accedere al menzionato plesso per interruzione dell’energia elettrica;

- Di fatto i giorni di chiusura del plesso ammontano a 4 giorni, a partire dal giorno 6 novembre;

- Il plesso in questione, da quanto riferito da alcuni genitori, già in precedenza era stato interessato da problemi di scarico della pluviale per ostruzioni;

- La predetta chiusura segue quella già disposta con ordinanza n. 76 del 2.11.2023 con la quale veniva disposta, tra l’altro, la chiusura di tutte le scuole per il giorno 3.11.2023 a causa di avverse condizioni meteo, livello di allerta “gialla”;

- Numerose chiusure delle scuole hanno determinato e determinano negli anni problemi sia legati alla continuità scolastica, sia di organizzazione delle famiglie, messe in enorme difficoltà da decisioni anche repentine;

Chiede

1) di conoscere quali verifiche siano state effettuate nella giornata del 3 novembre 2023 o giorni immediatamente seguenti, di che genere e su quali istituti scolastici cittadini;

2) di conoscere l’esito di tali verifiche;

3) di conoscere in particolare se è stato effettuato sopralluogo presso il plesso di Capodimonte nel giorno di allerta meteo (3.11.2023) o immediatamente successivo e con quale esito;

4) di conoscere a cosa sia imputabile l’accumulo di acqua piovana, che ha determinato la chiusura a partire dal giorno 6 novembre e le azioni messe in atto da questa Amministrazione;

5) di conoscere quali azioni precauzionali l’Amministrazione ha già assunto in seguito alle varie chiusure scolastiche, già a lungo penalizzate negli anni precedenti per l’emergenza sanitaria, nonché le ripetute chiusure effettuate per problemi metereologici nel corso degli anni, considerato l’approssimarsi della stagione invernale con conseguente intensificazione di condizioni meteoriche avverse”.