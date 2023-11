Maurizio Ferrara aderisce a Forza Italia Il Presidente del Consiglio Comunale di San Lorenzo Maggiore entra nel partito azzurro

Maurizio Ferrara aderisce a Forza Italia. Il Presidente del Consiglio Comunale di San Lorenzo Maggiore è stato eletto alle ultime elezioni amministrative del maggio 2023 con 161 voti di preferenza, risultando nella lista guidata dal Sindaco Carlo Iannotti il secondo per numero di preferenze personali. Ferrara, ragioniere e titolare di una impresa agricola, ha dichiarato: “Aderisco al partito guidato in Campania dall’onorevole Fulvio Martusciello, perché fortemente attratto dalla costante dedizione dell’onorevole Francesco Maria Rubano alla risoluzione delle problematiche del territorio. Se tanti colleghi amministratori comunali della provincia hanno scelto di entrare in Forza Italia c’è un motivo inoppugnabile: è un partito vicino alla gente e che sta creando un forte entusiasmo in chi, come me, vuole offrire un contributo per la tutela ed il rilancio del Sannio”. “Un altro valido giovane amministratore sannita si unisce a Forza Italia, rafforzando la presenza sul territorio e nelle istituzioni” ha affermato l'onorevole Rubano nel dare il benvenuto al nuovo forzista.