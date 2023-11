Forza Italia: le acrobazie dialettiche del sindaco Mastella non incantano più "Sui debiti fuori bilancio si è consumata l’ennesima miserevole pagina di questa amministrazione"

"Le acrobazie dialettiche del sindaco Mastella non riescono ad incantare più neanche la totalità dei suoi consiglieri di maggioranza. Sui debiti fuori bilancio si è consumata l’ennesima miserevole pagina di questa amministrazione ormai insensibile alle problematiche che avvolgono e travolgono la città di Benevento".

Così in una nota il Coordinamento cittadino di Benevento di Forza Italia che prosegue "Ancora una volta hanno fatto ingresso schede di debiti fuori bilancio a cui non è preceduta adeguata discussione, forse sarebbe il caso caro sindaco Mastella che i dirigenti trascorressero più tempo nelle competenti Commissioni ad illustrare le motivazioni di tale massa incessante di debiti fuori bilancio e per esempio se sono sempre rispettate le cronologie dei pagamenti a tutela dell’impignorabilità dei fondi del Comune, oppure per esempio se di fronte ad una sentenza di condanna è più utile pagare o sottoporre le finanze di Benevento all’ulteriore pregiudizio patrimoniale derivante dalle spese di precetto e pignoramento. Se su questi temi i dirigenti del comune di Benevento e questa maggioranza non hanno la volontà né l’interesse di approfondire, chiederemo supporto all’autorevole Corte dei Conti poiché eventuali negligenze si traducono in sperpero di risorse pubbliche con evidente ricaduta negativa sul livello dei servizi offerti dall’Ente alla collettività, che non merita questo trattamento e soprattutto non merita di essere amministrata così. Probabilmente il Sindaco è troppo impegnato a seguire i lavori per l’allestimento della roboante ruota panoramica a piazza Risorgimento, dimenticando che sulla ruota panoramica dei numeri consiliari ormai è salita la sua maggioranza, dovendo inseguire in ogni Consiglio Comunale i mal di pancia di qualche suo consigliere di maggioranza, umiliando la città con frequenti interruzioni dei lavori consiliari dove l’estro e il talento del pifferaio magico ancora riescono ad assicurare una precarietà di numeri. Ormai le risicate maggioranze sono prive di qualsiasi slancio politico sui temi della città, basta vedere cos’è accaduto nell’ultimo Consiglio Comunale dove iniziano i primi segnali di scioglimento della calotta politica mastelliana con qualche astensione motivata dalle ragioni del buon senso e della misura della decenza evidentemente superata da questo agire arrogante e offensivo dell’intero Consiglio Comunale eletto dai cittadini. Fortunatamente il rito democratico delle elezioni ha le sue scadenze e sicuramente i cittadini di Benevento saranno pronti a riporre con determinazione questa esperienza amministrativa tra i più brutti ricordi che solo il tempo può rendere meno amaro" conclude il Coordinamento cittadino di Benevento di Forza Italia.