Provincia: ok al manuale operativo per l'elezione del consiglio provinciale Delibera del presidente Nino Lombardi in vista del rinnovo

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha approvato con propria delibera il “Manuale Operativo per la Elezione del Consiglio Provinciale di Benevento” e i Modelli per la Presentazione delle Liste dei Candidati al voto del 20 dicembre 2023.

E’ stato inoltre approvato dal Presidente Lombardi il Calendario degli adempimenti per queste Elezioni così come sono scanditi dalla legge n. 56/2014 e dalle Linee Guida ministeriali.

Prosegue dunque l’iter per il rinnovo del Consiglio Provinciale: tutti i Soggetti che partecipano a diverso titolo al procedimento elettorale (l’Ufficio Elettorale, il Seggio Elettorale, gli Amministratori comunali in carica che esercitano il diritto all’elettorato attivo e all’elettorato passivo) dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel Manuale Operativo.

I Candidati al Consiglio e i sottoscrittori delle Liste concorrenti dovranno attenersi ai modelli predisposti per la presentazione delle Liste. A tale proposito è opportuno sottolineare che la compilazione, la sottoscrizione e la presentazione delle Liste dei Candidati obbediscono, secondo le norme vigenti, a precise scadenze temporali che sono appunto indicate nel Calendario degli adempimenti.

Tutti i documenti sono pubblicati nell’apposita Sezione “Elezioni Provinciali” sulla home page portale della Provincia di Benevento (www.provincia.benevento.it).

I Modelli in formato editabile per la presentazione delle Liste, Accettazione della Candidatura, Dichiarazione di compatibilità con la carica e nomina dei Rappresentanti di Lista sono pubblicati e scaricabili nella apposita Sottosezione “Modulistica per la presentazione delle candidature.