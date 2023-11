Rubano: "Sulla Sanità interventi per riduzione liste attesa e personale" Così il deputato di Forza Italia

“La manovra del Governo è incentrata sostanzialmente su due obiettivi, riduzione delle tasse innanzitutto e sostegno alla Sanità, che rappresenta la seconda voce della manovra per stanziamento risorse, 5 miliardi di cui solo 2,7 per il rinnovo contrattuale del personale". Così in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia.

"Nell’ambito delle problematiche che riguardano la Sanità - prosegue il deputato sannita - ci siamo concentrati su due aspetti, riduzione delle liste di attesa e retribuzioni del personale medico e infermieristico. Come ha ribadito il ministro Schillaci, per risolvere l’annosa questione delle liste di attesa, abbiamo aumentato il compenso orario di medici e infermieri e lavorato per una maggiore e proficua collaborazione tra pubblico e privato, che non significa favorire il secondo ma rendere più efficiente il sistema sanitario a tutto vantaggio dei cittadini. A questi interventi di natura economica - conclude il deputato di Forza Italia - va aggiunta l’apertura del numero chiuso nelle Università, che favorirà la formazione di nuovo personale. Ai detrattori e critici a tutto campo rispondiamo con questi fatti”.