"Via Ciancelle: un cratere in mezzo alla strada. Situazione insostenibile" De Longis (PD): "Anche lo scuolabus ormai fa fatica a raggiungere le abitazioni degli studenti"

Raffaele De Longis, consigliere comunale del Pd a Benevento, interviene sulla situazione di dissesto che si è venuta a creare in via Ciancelle: "Un vero e proprio cratere in mezzo alla strada quello che le famiglie di via Ciancelle devono attraversare per qualsivoglia spostamento con la macchina. Una situazione insostenibile e più volte segnalata all'amministrazione competente, ovvero il Comune. L'auspicio è che a questa "disattenzione" si voglia rimediare nel più breve tempo possibile perchè davvero siamo dinanzi a una situazione catastrofica. Non parliamo di una strada dissestata - come le tante che purtroppo esistono nella nostra Benevento - ma di una strada che di fatto non c'è più considerato che le buche superano i quaranta centimetri di profondità. Lo stesso scuolabus, ormai, fa fatica a raggiungere le abitazioni dei giovani studenti, per non parlare delle numerose suto private danneggiate. E mi fa specie che chi solitamente si vanta del proprio rapporto con la popolazione delle contrade e delle zone periferiche della Città possa tollerare tutto ciò. Ma le polemiche non mi interessano. Mi interessa la soluzione. E che arrivi al più presto".