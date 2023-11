Miceli: "Automobile finita dentro il cantiere sull'Appia: non si vede" Il capogruppo di Città Aperta: "Era già capitato: la zona è scarsamente illuminata"

“Occorre intervenire subito sul cantiere lungo la Strada Statale Appia per ripristinare le condizioni minime di sicurezza” – a chiederlo è Angelo Miceli, capogruppo di ‘Città Aperta’ al Consiglio Comunale di Benevento.

“Nelle scorse ore – prosegue Miceli – diverse le segnalazioni che mi sono giunte dai residenti della zona. Raccolgo dunque le loro preoccupazioni. E tutti lamentano la scarsa illuminazione dell’area interessata dal cantiere e la condizione di pericolo che di conseguenza si è venuta a creare. L’ultimo episodio poche sere fa ha visto protagonista un'automobile, finita ‘dentro’ il cantiere. Stessa sorte, qualche giorno prima, era capitata a un autotreno. Situazione nota alle autorità competenti tanto che proprio nelle ultime ore è intervenuta la Polizia Municipale collocando dei cartelli. Ma non basta: sarebbe utile provvedere con una segnaletica luminosa, anche perché la presenza del cantiere ha determinato un restringimento improvviso della carreggiata. Un’azione immediata rappresenterebbe un segnale importante per una comunità che con senso civico ha sopportato l’incedere lumachesco (a tal proposito, quando riparte?) di un cantiere che sin dalla sua apertura ha generato caos e disagi, mantenendosi a distanza dagli standard di sicurezza che pure sarebbe lecito attendersi in una Città”.