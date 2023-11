Il 20 dicembre il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento C'è da attestare la consistenza del Corpo Elettorale per l’elezione di dieci Consiglieri Provinciali

La Conferenza Stato - Regioni si è espressa a favore del voto per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento per il 20 dicembre 2023.

Lo ha comunicato al Presidente della Provincia Nino Lombardi il Direttore Generale dell’Unione delle Province d’Italia Piero Antonelli.

Nella nota si precisa che, secondo le norme vigenti per il rinnovo degli Organi delle Province, si possono svolgere le Elezioni di 2° livello se sono in scadenza di mandato Sindaci e Consiglieri comunali in numero inferiore al 50% del totale provinciale: e poiché per la prossima primavera nel Sannio si rinnovano gli Organi di 25 Comuni su 78 si può dunque procedere alla convocazione dei Comizi Elettorali, come appunto ha fatto il Presidente Lombardi con proprio Decreto fissandoli per il 20 dicembre 2023 presso il “PalaTedeschi” di via Antonio Rivellini.

Alla luce di tanto, il Segretario Generale della Provincia di Benevento Maria Luisa Dovetto ha dunque richiesto ai Segretari Comunali di attestare la consistenza del Corpo Elettorale per l’elezione di dieci Consiglieri Provinciali.

Hanno infatti diritto all’esercizio dell’Elettorato attivo e passivo soltanto i Sindaci e i Consiglieri Comunali in carica: di qui l’attestazione che la legge dispone sia affidato ai Segretari Comunali i quali, dunque, sono stati invitati a trasmettere alla Provincia gli Elenchi degli aventi diritto al voto.

La documentazione può essere scaricata sul portale della Provincia (www.provincia.benevento.it) nella Sezione “Elezioni Provinciali” sulla home page.