Palladino: "Via Valfortore: ora attenzione anche per Alta Velocità" "Grande risultato mancata soppressione su Bn/Av, ma c'è questione opere sostitutive alta velocità"

Con riferimento alla nota di RFI s.p.a. pervenuta al comune di Benevento circa la sospensione dei lavori di soppressione del passaggio a livello "Bn/Av" e al completamento del progetto definitivo delle opere sostitutive del PL di via Valfortore, Km 100 della linea Ce/Fg, il consigliere comunale Palladino comunica quanto segue:

"La sospensione dei lavori di soppressione del passaggio a livello "Bn/Av" in via Valfortore, ha rappresentato un importante risultato raggiunto grazie a un lavoro concertato tra comune di Benevento e commercianti della zona preoccupati della chiusura della viabilità, ciò a causa dell'eventuale soppressione del predetto passaggio a livello. In una riunione tenuta a Palazzo Mosti qualche mese fa, della quale lo scrivente apprese soltanto dalla stampa locale, la collaborazione tra Confindustria e comune di Benevento, rappresentato dal sig. Sindaco On. Mastella, ha favorito tale importante traguardo.

Tuttavia prendo atto della nota di RFI s.p.a., con la quale si comunica anche che è stato completato il progetto definitivo delle opere sostitutive del PL di via Valfortore, che sarà invece soppresso, al Km 100+075 della linea Caserta - Foggia in attesa delle imminenti Conferenze dei Servizi.

Ricordo che il Comitato di Quartiere Pezzapiana, nel mese di luglio u.s., incontrò il Dirigente del Comune di Benevento, Arch. Iadicicco che, con disponibilità, descrisse ai presenti il progetto con la viabilità alternativa prevista, mappe alla mano. In tale occasione, alcuni commercianti di via Valfortore, via Dei Liguri Bebiani, c.da S. Chirico e via Acquafredda-Ripamorta oltre che alcuni residenti, proposero e suggerirono percorsi alternativi da realizzare diversamente da quanto pensato sia da RFI che dallo stesso Ente locale. Tutto ciò, per evitare l'isolamento completo della zona che invece, potrebbe recare nocumento alle stesse attività commerciali e artigianali. Ovviamente, la soppressione di tale PL è obbligatoria perché l'Alta Velocità non prevede la presenza degli stessi, tra l'altro già oggi i tempi di attesa per la chiusura del passaggio a livello di via Valfortore - linea elettrificata in prossimità della Motorizzazione civile - sono lunghi e lo stesso passaggio a livello è spesso chiuso.

Spero vivamente che tali suggerimenti, proposti anche da altri commercianti e residenti di via Valfortore-Pezzapiana-S. Chirico, siano stati reperiti. Nelle stesse Conferenze di Servizi che RFI andrà ad indire, potranno essere presentate osservazioni dall'Ente comune e descritte le criticità. L'originaria viabilità alternativa, come pensata, che interessava anche la Z.I. Pezzapiana e via Mura della Caccia, suscita infatti perplessità.

In queste ore sentirò i preposti tecnici comunali e RFI per richiedere chiarimenti in merito".