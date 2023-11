Rubano: "Complimenti a Unisannio. Ministro Bernini vicina a territorio" Il deputato sui fondi ottenuti per le residenze: "Oltre cinque milioni: segno di buon operato"

“Esprimo la mia più viva soddisfazione per il risultato raggiunto dall’Università del Sannio, guidata con sapienza dal Magnifico Rettore Gerardo Carfora, per il raggiungimento del primo posto tra i progetti presentati al Ministero dell’Università e della Ricerca per la realizzazione di nuove residenze universitarie in centro città a Benevento. Gli oltre cinque milioni di euro di finanziamento non solo sono il segno tangibile del buon operato e dell’ottima progettazione dell’Ateneo sannita, ma dimostrano anche che il ministero guidato con autorevolezza da Anna Maria Bernini opera con efficacia ed efficienza. La nostra azione politica proseguirà con determinazione seguendo sempre con seria attenzione le tematiche che interessano il Sannio e all’Alto Casertano” così si è espresso in una nota a sua firma l’onorevole Francesco Maria Rubano, commissario provinciale di Forza Italia.