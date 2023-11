Mastella: "Europee con Renzi? Ne abbiamo parlato, vediamo" "Spero che ci sia anche Calenda: è un tentativo disperato ma spero avvenga"

"Io con Renzi alle europee? ''Ne abbiamo parlato ma non lo so, vediamo, il suo Centro è una sorta di Margherita, a cui ognuno aderisce e porta il suo affluente. Non escludo di andare alle europee con tutti quelli che staranno al Centro, spero anche Carlo Calenda. Quindi che questo è un tentativo disperato ma spero possa avvenire''. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'ex ministro e sindaco di Benevento Clemente Mastella, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.