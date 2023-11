Fondazione Città Spettacolo, De Lorenzo e Megna: "Fare chiarezza I consiglieri di opposizione chiedono di spiegare gli aspetti dell'Avviso per la nomina del Cda

Con una interrogazione indirizzata al sindaco e all'assessore alla Cultura i consiglieri comunali Giovanni De Lorenzo (Partito Democratico) e Giovanna Megna (Civico 22) chiedono di fare luce su tutti gli aspetti relativi all'Avviso Pubblico diramato dal Comune per acquisire le candidature per la nomina di 5 componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Benevento Città Spettacolo”.

Emanato lo scorso 17 ottobre, l'Avviso fissava al 3 novembre il termine per presentare le candidature. Scadenza poi prorogata al 10 novembre con un nuovo atto datato proprio 3 novembre e con cui si annullava anche una rettifica intervenuta lo stesso giorno dell'emanazione dell'Avviso.

Il tutto, in forza di un parere del Segretario Generale (protocollato sempre il 3 novembre) non allegato alla pubblicazione sull'albo pretorio online del Comune dell'atto di proroga.

Da qui le richieste dei consiglieri De Lorenzo e Megna, volte a conoscere:

- quante domande di partecipazione sono pervenute entro la data del 3.11.2023;

- quante domande di partecipazione sono pervenute in totale al termine della proroga fissata al 10.11.2023;

- i motivi per i quali è stato prorogato il termine previsto nell’avviso pubblico del 17.10.2023 per la presentazione delle candidature;

- il contenuto del parere del Segretario Generale prot. n.118747 del 3.11.2023;

- in presenza dei requisiti di onorabilità e compatibilità, nonché dei requisiti soggettivi e professionali richiamati nell’avviso, quali sono le modalità ed i criteri da utilizzare per la scelta dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Benevento Città Spettacolo in base alle candidature pervenute.