Rescigno (Lega), misure per assistenza sanitaria nel Fortore La consigliera regionale ha incontrato la direzione dell'Asl e quella del 118 di Benevento

Il consigliere regionale della Lega in Campania Carmela Rescigno, membro della commissione Sanità, ha incontrato ieri assieme al coordinatore provinciale Lega di Benevento Luigi Bocchino la direzione strategica dell'Asl di Benevento ed il responsabile del 118 Ciriaco Pedicini per individuare le migliori soluzioni tecniche al fine di garantire una maggiore assistenza sanitaria di emergenza urgenza nell'area geograficamente disagiata del Fortore dopo la necessaria smedicalizzazione delle ambulanze e l'integrazione del sistema di soccorso con auto medica in tutta la provincia del Beneventano.

"Abbiamo trovato - spiega l'esponente regionale della Lega - una grande disponibilità all'ascolto ad accogliere la nostra proposta che è stata quella di spostare l'auto medica con a bordo il medico dal comune di San Marco dei Cavoti al Comune di Foiano, località centrale di quell' area al fine di garantire un soccorso in tempi di percorrenza più rapidi ma soprattutto per evitare il blocco della viabilità che nei mesi invernali tra San Marco dei Cavoti e gli altri comuni dell'alto Fortore, cioè al "Casone Cocca" si verifica per la neve . All'incontro erano presenti anche Vincenzo Lombardi, responsabile del dipartimento Infrastrutture e Turismo della Lega Benevento e il responsabile dipartimento della Lega Campania e Pasquale Colatruglio e il responsabile della Lega di San Bartolomeo in Galdo".