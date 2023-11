Fratelli d'Italia, congresso verso la fine: c'è il coordinamento sannita I nove eletti dai 330 votanti e le nomine del presidente provinciale Matera

Verso la conclusione il lungo congresso provinciale di Fratelli d'Italia, che ha visto la riconferma a presidente di Domenico Matera, senatore e promotore del nuovo ciclo del partito nel Sannio.

Un ciclo che ha visto un congresso non solo dedicato a militanti e simpatizzanti ma aperto a contributi anche di sindaci con appartenenze profondamente diverse e alle istituzioni del territorio. Lo stesso Matera ha spiegato di vedere nel dialogo interistituzionale per il bene del territorio una condizione fondamentale per il Sannio, nel rispetto delle diversità politiche.

Congresso che si avvia al termina con l'elezione dei coordinatori. Matera ha nominato due vice: Pietrantonio Mauriello di Montesarchio e Alessio Ermenegildo Scocca di Pietrelcina e cinque coordinatori provinciali, Luigi Scocca da Benevento, Maurizio Piacquadio da Colle Sannita, Paolo Riviezzo da Airola, Paolo Vesce da Calvi, Antonio Onofrio da Faicchio.

Per quanto attiene ai nove coordinatori eletti dai 330 votanti del congresso provinciale, a scrutinio ancora in corso si andava verso l'elezione di: Annarita Orrei di Benevento, Riccardo Campanile di Montesarchio, Salvatore Rapuano di Torrecuso, Giuseppe Fusco di San Giorgio la Molara, Mariano Cesare di Sant'Agata de' Goti, Lucio Di Sisto di Sassinoro, Vittoria Guarino di San Marco dei Cavoti, Andrea Cormano di Baselice ed Ester D'Afflitto di Morcone.