Pd, Fioretti: "Da piazza del Popolo di Roma l'inizio di un percorso nuovo" "Abbiamo urlato a gran voce che esiste un'altra Italia"

“Una splendida giornata di democrazia e partecipazione”. Così Floriana Fioretti, capogruppo al Comune di Benevento e componente della Direzione Nazionale del Partito Democratico commenta la manifestazione del Pd tenutasi sabato pomeriggio a Roma. “Eravamo in 50mila, la fotografia di una comunità che si è rimessa in cammino e che con entusiasmo è pronta a lottare per un Paese migliore”.

“Il PD si è ripreso la piazza e insieme alla nostra gente - prosegue l'esponente Dem - abbiamo urlato a gran voce che esiste un'altra Italia. Che vuole battersi per la dignità del lavoro, per contrastare ogni forma di disuguaglianza, per rendere concreto il diritto di tutti a una buona scuola e a una sanità pubblica, per uno sviluppo al passo coi cambiamenti climatici”.

“Inizia il percorso per la costruzione di un'alternativa di governo alle destre - conclude Floriana Fioretti. Percorso che ci vedrà anche nel Sannio protagonisti, assieme alle altre forze politiche che si riconoscono nel centrosinistra e assieme alle tante realtà civiche disposte a spendersi per il bene della nostra comunità”.