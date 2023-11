Serluca: "Tari scende, responsabilità politiche vanno ricercate altrove" L'assessore alle Finanze risponde all'opposizione

"La graduatoria Cittadinanza attiva certifica che la Tari per la prima volta scende: abbiamo invertito un trend storico e proseguiremo su questa strada virtuosa in futuro", così l'assessore al Bilancio Serluca dopo la pubblicazione del report di Cittadinanzattiva.

"Purtroppo scontiamo ritardi storici sull'impiantistica, eredità del passato. Per l'indifferenziata, con il fermo dello stir di Casalduni, bisogna arrivare a Tufino, nel Napoletano: la distanza chilometrica incide sui costi. Mancano pure gli impianti per lavorare il rifiuto differenziato. L'Amministrazione Mastella per prima ha lavorato su questo cruciale versante Con l'impianto per lavorare il multimateriale di contrada Olivola, finanziato con i fondi del Pnrr e per cui abbiamo già aggiudicato i lavori e l'applicazione della cosiddetta tariffa puntuale, potremo far scendere ulteriormente il costo della tassa rifiuti", prosegue Serluca.

"I pasticci sono stati cucinati in passato da chi ha deteriorato tanto le finanze dell'Ente da costringerci alla dichiarazione di dissesto. Lì e in altre epoche amministrative vanno ricercate le responsabilità politiche...".