Europee. Incontro Renzi - Mastella per il centro. Lonardo candidata? "Obiettivo realizzazione di un'area di centro senza porre veti"

Definire una strategia comune per la realizzazione di un'area di centro che, a giudizio di entrambi, è "fondamentale e necessaria per la democrazia italiana senza porre alcun veto per chi ha la stessa idea e

volontà". E' quanto trapelato al termine di un incontro di alcune ore tra Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ed il segretario nazionale di "Noi di Centro", Clemente Mastella, sindaco di Benevento.

Mentre "Il Sole 24 Ore" va oltre, e in un articolo a firma di Emilia Patta afferma che al centro dell'accordo ci sarebbe anche la candidatura dell'ex senatrice Sandra Lonardo nella circoscrizione Sud.