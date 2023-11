A Benevento 4 persone disabili potranno fare percorsi di autonomia abitativa Coppola: "Prima pietra di una costruzione molto più complessa: non lasciamo indietro nessuno"

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Benevento, Carmen Coppola, rende noto che stato ripubblicato sul sito dell’Ambito B1 – Comune di Benevento capofila l’avviso di manifestazione di interesse per la selezione di n. 4 persone con disabilità quali beneficiari di percorsi di autonomia abitativa e lavorativa nell’ambito dell’Investimento 1.2 della Missione 5 - “Inclusione e coesione”, componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” del PNRR.

Possono presentare domanda le persone con disabilità di età compresa tra i 18 e i 45 anni in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza in uno dei Comuni dell’Ambito B1(Benevento, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni, San Leucio del Sannio);

- essere in possesso di certificazione di disabilità, riconosciuta ai sensi della legge 104/92 art.3comma 1 e 3, o di invalidità con il beneficio dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 ;

- essere iscritti alle liste del Collocamento Mirato di cui alla L. n.68/99.

“Abbiamo messo in rete chi si occupa del sociale e del mercato del lavoro. È la prima pietra di una costruzione molto più complessa che non vuol lasciare indietro nessuno. È un progetto ambizioso che vuole avvicinare domanda e offerta di lavoro per le persone con disabilità anche mediante l’attivazione di percorsi di formazione e tirocini nei quali le persone possono trovare la politica attiva più adatta alla propria necessità" spiega l’assessore Carmen Coppola

La domanda di partecipazione può essere presentata fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2023 accedendo mediante l’identità digitale – SPID al link https://ambitosocialeb1.sicare.it/sicare/benvenuto.php, oppure accedendo direttamente sul sito del Comune di Benevento, alla Pagina Ambito B1, Sezione “Avvisi”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il recapito telefonico 0824/772606, oppure inviare una mail al seguente indirizzo: pszambito1@pec.comunebn.it.