La lega scende in piazza nel Sannio Con i gazebo in due appuntamenti: oggi pomeriggio a Benevento, domani mattina a San Giorgio

Oggi a Benevento in Piazza Risorgimento, e domani mattina a San Giorgio del Sannio al viale Spinelli, ci saranno i gazebo della Lega per il tesseramento e per l’ascolto ed il confronto con i cittadini sull’attività di governo e sulle questioni della politica provinciale.

Lo annuncia il coordinatore provinciale Luigi Bocchino e spiega "La Lega invoca ancora una volta, così come a Roma, l’unità delle forze del centro-destra in vista delle elezioni provinciali per imprimere una svolta ad un Ente che è venuto alla ribalta in questi anni solo per fatti di cronaca e non per progetti di sviluppo e di crescita del territorio. La Lega è per il ritorno al voto popolare dopo il fallimento delle attuali province che si riducono nelle occasioni elettorali solo ad una conta di consiglieri comunali, e per restituire finalmente, con il consenso del Popolo, dignità ad un Ente oramai svuotato di funzioni e di fondi pur avendo una competenza delegata non secondaria. La Lega del Medio Calore è fortemente impegnata anche per San Giorgio del Sannio a costruire una nuova stagione di buona politica amministrativa, fuori dalle logore contrapposizioni personali, senza alcuna nostalgia del passato ma guardando con fiducia al futuro per un rilancio dell’intera comunità. La Lega ancora una volta, attraverso il proprio gruppo regionale, chiederà conto dello sperpero di risorse pubbliche per l’ex tabacchificio di San Giorgio del Sannio che versa in uno stato di degrado pauroso con milioni di euro gettati al vento per la inefficienza programmatica e progettuale della Regione Campania e della Provincia di Benevento enti proprietari del complesso. La Lega scende in piazza a San Giorgio del Sannio, così come a Benevento, per rendere effettivamente partecipi i cittadini delle questioni locali e farli divenire protagonisti nell’esclusivo interesse generale delle comunità rappresentate".