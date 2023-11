Forza Italia. La Fazia e Rivellino nominati commissari di S. Salvatore e Vitulan Proseguono le nomine territoriali del deputato Francesco Maria Rubano

Gli organismi dirigenziali provinciali di Forza Italia su proposta dell’onorevole Francesco Maria Rubano, nella qualità di commissario provinciale del partito azzurro, nella giornata odierna hanno provveduto ad ulteriori nomine territoriali.

Daniele La Fazia, attualmente Consigliere comunale è stato nominato commissario cittadino della sua comunità, San Salvatore Telesino.

Mentre Pietro Rivellino, anch’egli Consigliere comunale, è stato nominato commissario cittadino di Vitulano.

Ad entrambi i neo commissari cittadini va un caloroso l’augurio di buon lavoro con la consapevolezza che interpreteranno al meglio l’incarico conferito, facendosi portavoce dei rispettivi territori per poi avanzare ai rappresentanti del partito in seno alle istituzioni locali e nazionali le necessità del territorio. Daniele La Fazia e Pietro Rivellini rafforzeranno il partito azzurro nei rispettivi comprensori, anche in vista delle prossime competizioni elettorali.