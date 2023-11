Bando Asl per medici 118, soddisfatto il senatore Domenico Matera L'esponente sannita di Fratelli d'Italia: "segnale di attenzione al territorio da parte dell'Asl"

“Accogliamo con soddisfazione la notizia del bando Asl - e della successiva nomina della Commissione giudicatrice - con il quale si mira a colmare le carenze in organico per quel che riguarda i medici del servizio 118”. Così il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, anche Presidente del Comitato per la Legislazione presso il Senato della Repubblica, nell’apprendere dell’iniziativa intrapresa dalla Azienda sanitaria locale che consentirà di inserire nella pianta organica dieci unità di dirigente medico per la disciplina di medicina di emergenza e urgenza che verranno distribuite sulla rete di Benevento e provincia. “E’ sicuramente un segnale di attenzione al territorio quello che mostra l’Azienda sanitaria di Benevento. Quello del 118 è un servizio prezioso, fondamentale. L’inserimento in organico delle professionalità in questione non potrà far altro che garantire una assistenza ancora più scrupolosa e capillare alle Comunità interessate oltre a recare beneficio al personale già operante. Avevamo già sollecitato rispetto a questa soluzione – incalza ancora Matera – ed avevamo ribadito questo punto anche nel contesto dei recenti lavori del Congresso provinciale sviluppatosi appena Domenica scorsa a Benevento. E’ un’ottima iniziativa che, ripeto, non potrà che innalzare i livelli di tutela sanitaria a pro della popolazione sannita. Speriamo che, ora – chiude il Senatore Matera - l'iter procedurale continui a muoversi velocemente, così come fino ad ora, per sopperire alle carenze”.