Italia Viva, Bepy Izzo vara la segreteria provinciale. C'è anche un Sindaco Il presidente provinciale: "C'è un bel mix di esperienze. Centro? Serve spazio lontano da populismo"

“La presenza del Presidente Regionale Lello Vitiello all’incontro tenutosi poche sere fa per l’ufficializzazione della nuova segreteria provinciale sannita di Italia Viva testimonia il rafforzamento della connessione tra partito e territorio”. Così Bepy Izzo Presidente Provinciale di Italia Viva all’indomani della presentazione della nuova segreteria provinciale. “Il lavoro fin qui svolto - dichiara Bepy Izzo - ha consentito un primo radicamento del partito che ormai registra iscritti e simpatizzanti in quasi tutti i Comuni della provincia. La fase congressuale inoltre proseguirà nel mese di dicembre quando eleggeremo il Presidente del Comune capoluogo e i referenti di zona. Adesso è il momento di capitalizzare, in termini di nuove adesioni , la forza politica che Italia Viva e ‘ in grado di esprimere , grazie alla leadership nazionale di Matteo Renzi e , a livello locale , grazie al notevole peso di un assessore e ben quattro consiglieri regionali che Italia Viva esprime in Regione Campania.

La nuova Segreteria - prosegue Izzo - è un bel mix di esperienze amministrative e professionali. A tutti loro il mio ringraziamento per aver accettato l’incarico con entusiasmo . La segreteria ‘ avra ‘ il compito di ascoltare le esigenze del nostro territorio e di rappresentarle poi ai nostri esponenti istituzionali , cercando di tradurle in provvedimenti utili al Sannio. Ovviamente - afferma ancora Izzo - si è discusso anche della proposta politica del Centro che, col lavoro di Matteo Renzi e di altri leader nazionali, sta prendendo quota in ore in vista delle elezioni europee del 2024. Vi e ‘ consapevolezza da parte di tutti della necessità di mettere in campo ogni energia possibile. Si avverte l’esigenza di una proposta distante dai sovranismi e dai populismi. Uno spazio politico europeista , popolare e liberale - conclude Bepy Izzo - che il progetto federativo de il Centro si propone di rappresentare e che il prossimo giugno mira al conseguimento di un risultato superiore alle aspettative”.

Ecco la segreteria provinciale che prevede 12 componenti di cui 2 vice presidenti:

Lorena Pacelli di San Salvatore Telesino, con delega di Vice Presidente, Promozione turistica , Comunicazione, Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali; Ornella De Sisto, Assessore del Comune di Airola, con delega alla Vice Presidente, Pianificazione Territoriale , Urbanistica;

Alessandro Di Santo , Sindaco di Castelvenere, Enti Locali e Rapporti Istituzionali; Francesco Gagliardi , già Sindaco di Cerreto Sannita e Consigliere provinciale, Infrastrutture; Pietro Crisci di Montesarchio, Politiche Socio Sanitarie; Pellegrino Cavuoto, Consigliere Comunale di San Leucio del Sannio, Agricoltura; Cinzia Mastantuono di Benevento, Innovazione, Imprese, Energie Rinnovabili; Filippo Gianvito di Benevento, Accesso al Credito, Finanziamenti e Tesoreria; Eva Parzanese di San Nicola Manfredi, Politiche Fiscali , Tributarie e Previdenza Sociale; Vincenzo Del Rosso di Guardia Sanframondi, Sport, attività motorie e impiantistica sportiva; Michele Marucci di Baselice, Aree interne; Lina Mazzarelli di Torrecuso, Politiche per la famiglia.