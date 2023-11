Cosimo Lepore nuovo segretario cittadino di Noi di Centro "Passaggio condiviso con Gianfranco Ucci: prosegue progetto di consolidamento del partito"

Il segretario nazionale di NdC Clemente Mastella, d’intesa con i vertici provinciali, i dirigenti del partito e con il consigliere regionale Luigi Abbate, ha proceduto alla nomina di Cosimo Lepore, già assessore a Palazzo Mosti e amministratore comunale di lungo corso, quale nuovo coordinatore del partito nella Città di Benevento. “Ringrazio il segretario cittadino Gianfranco Ucci per il lavoro svolto sinora con impegno e dedizione; con l’amico Gianfranco abbiamo condiviso anche questo passaggio di testimone. Con Cosimo coroniamo un percorso di condivisione politica che si è congiunta, in una naturale dinamica, con una stima e un’amicizia durevoli. Sono convito che svolgerà questo ruolo con determinazione e intelligenza, supportando e stimolando l’amministrazione comunale e proseguendo nel lavoro organizzativo di consolidamento e potenziamento del partito a Benevento in vista degli appuntamenti elettorali in agenda nei prossimi mesi. Con Lepore, esponente storico della classe politica di scuola cattolico-liberale, puntelliamo il nostro ruolo di forza-guida delle aree di cultura moderata nella città di Benevento”, spiega, a margine della nomina, il segretario nazionale Mastella.