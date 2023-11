Sanità: situazione penosa del beneventano frutto della sciatta politica locale L'analisi di Carla Crafa, responsabile provinciale tutela dei diritti del cittadino di Forza Italia

"La situazione penosa in cui versa la sanità provinciale beneventana è il frutto di decenni di una sciatta politica locale che invece di pensare alle vere e tante problematiche che interessano il territorio ha pensato solo ad accontentare la propria classe dirigente utilizzando strategie clientelari che nel tempo sono risultate non solo inutili ma purtroppo anche dannose per tutta la comunità locale".

Parte da qui Carla Crafa, responsabile provinciale dipartimento tutela dei diritti del cittadino di Forza Italia, e prosegue "Le ultime notizie che vengono dall'ospedale principale della città, dove addirittura un concorso per medici è andato deserto, la dice lunga sulla situazione drammatica. Quando un medico non partecipa ad un concorso a cui si era iscritto testimonia il fatto che non crede di poter svolgere il suo lavoro in condizioni decenti da poter rendere alla collettività la sua professionalità, situazione calvaria di difficile risoluzione. Solo uno sforzo di una nuova classe dirigente scevra da diktat romani ed innamorata del proprio territorio capace di fare scelte anche controcorrente forse potrà raddrizzare una barca, quella della sanità, giorno dopo giorno sempre più alla deriva. Coraggio e competenza le uniche armi per virare e trovare una direzione virtuosa".