Pd: Votto nominata responsabile Politiche Migratorie e Diritto alla Casa La decisione del Segretario Provinciale, Giovanni Cacciano

Il PD Sannio è lieto di annunciare la nomina di Elisabetta Anna Votto al ruolo di Responsabile delle Politiche Migratorie e Diritto alla Casa presso la Segreteria Provinciale. La decisione è stata presa dal Segretario Provinciale, Giovanni Cacciano, in riconoscimento delle competenze e dell'instancabile impegno di Votto nel campo dei diritti e dei temi sociali.

Classe 1987, Elisabetta Anna Votto è laureata in giurisprudenza, consulente di sicurezza alimentare, inoltre docente precaria nella scuola secondaria. Il suo percorso politico ha avuto inizio con l'esperienza nella sinistra studentesca durante gli anni del liceo e dell'università. Nel 2013, si è candidata alle elezioni amministrative a San Salvatore Telesino, risultando prima eletta, e he ricoperto il ruolo di vice sindaco dal 2015 al 2018.

Dal 2013, Elisabetta Anna Votto è Assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità nel Comune di San Salvatore Telesino, distinguendosi per l'implementazione di progetti sociali rilevanti, tra cui il fondo comunale per vittime di violenza, l'asilo nido comunale e progetti specifici per giovani con disabilità; è stata riconfermata nel ruolo in seguito alle elezioni di Maggio 2023.

Commento del Segretario Provinciale, Giovanni Cacciano: "L'ingresso di Elisabetta Anna Votto come Responsabile delle Politiche Migratorie e Diritto alla Casa rappresenta un passo fondamentale nella nostra missione di promuovere politiche sociali inclusive nella provincia. La sua esperienza e dedizione sono l'emblema del nostro impegno per un Sannio più solidale e giusto. Confidiamo che con il suo aiuto, continueremo a costruire una comunità sempre più inclusiva e attenta ai diritti fondamentali di tutti i cittadini". Si interfaccerà in segreteria nazionale con Pierfrancesco Majorino.