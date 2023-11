Vertenza Uccp: confronto Asl - sindacati. Nuovo incontro mercoledì 29 Presidio in via Oderisio: non mancano momenti di tensione

Nuovo presidio di sindacati e associazioni in Via Oderisio per la questione Uccp di San Giorgio del Sannio, in una mattinata in chiaro scuro. Un presidio come quello delle scorse settimane, che vede in prima linea la Cgil Fp e poi Anpi, Confagricoltura, Coldiretti, Pro Loco di San Giorgio del Sannio e (almeno inizialmente) anche la Cisl.

Presidio che segue il comunicato del management Asl con Volpe che assicurava l'assoluta volontà di non chiudere l'Unità di Cure Primarie, e anzi di rafforzarla.

Nel merito Raffa della Cgil Fp però dice: “Siamo contentissimi che l'Asl voglia potenziare l'Uccp, ma noi lo diciamo da sempre. Peccato però che questo non sia stato detto prima e che arrivi solo con una comunicazione pubblica, perché agli atti non risulta nulla di questo genere e che finora hanno rifiutato di incontrarci”.

Il presidio procede con le solite modalità, salvo momenti di tensione quando il delegato della Cisl, che inizialmente aveva sostenuto la vertenza, stacca la bandiera: “Una pagina buia – dice Raffa- cosa dobbiamo pensare visto che la Cisl era con noi da Giugno in questa vertenza? Una cosa scandalosa, offro però solidarietà ad Attilio Petrillo della Cisl Fp che è una persona per bene”.

Nell'arco della mattinata però arriva il direttore amministrativo Carlo Esposito che contesta toni e metodi ma invita i rappresentanti sindacali a raggiungerlo in ufficio per un confronto, occasione anche per consegnare le 4mila firme raccolte sia online che in forma cartacea. Il confronto proseguirà mercoledì prossimo, con il tavolo tecnico.