Movimento 5 Stelle. Cantiere delle Idee a Benevento sabato 25 novembre Al Museo del Sannio sarà presente la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone

Sbarca a Benevento il Cantiere delle Idee, iniziativa del Movimento 5 Stelle che si terra sabato 25 novembre 2023 con la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone alle 17 al Museo del Sannio in piazza Santa Sofia.

A fare gli onori di casa la Coordinatrice provinciale già senatrice M5S Sabrina Ricciardi, l’attore Marzio Honorato, il regista Corrado Ardone e rappresentanti di associazioni locali.

“Il Cantiere delle Idee - spiega il referente del Gruppo Territoriale di Benevento del MoVimento 5 Stelle 2050, Claudio Fodarella - è un luogo di condivisione di idee e di costruzione di progetti che vengono dalla parte più bella e sana della nostra società.

Quella parte di Paese che sa mettersi in gioco ed ancora vuole mettersi in gioco. Questo strumento che abbiamo creato serve ad ascoltare le proposte, trasformarle in progetti sociali e proposte di legge, obiettivi che assieme possiamo realizzare per costruire questo nostro sogno che è quello di arrivare ad avere una società più giusta. In un momento storico in cui i divari e le disuguaglianze sono aumentati, la politica deve interrogarsi su come “unire” il Paese ed elaborare proposte che possano valorizzare i territori, ridare una speranza ai giovani e progettare un futuro di opportunità accessibili a tutti, perché il valore del merito diviene la staffa dell'uguaglianza solo se le condizioni di partenza sono effettivamente paritarie”.

Il Cantiere delle Idee è un laboratorio territoriale rivolto ad attivisti e società civile con l’obiettivo di stimolare la partecipazione alla vita politica, uno spazio che si pone l’obiettivo di partire dalla condivisione delle idee per arrivare a costruire una società più giusta.

Perché una società più giusta? Perché non è giusto che oggi nel nostro paese ci siano cinque milioni e mezzo di persone che vivono in povertà assoluta. Non è una società giusta se ci sono persone che non hanno accesso alle cure mediche; non è giusto se un giovane è costretto ad andare via per veder riconosciuto il proprio merito. Il Sannio attualmente risulta essere il territorio con i salari tra i più bassi dell’intera regione, con l’inflazione più alta, alti costi delle tasse (soprattutto quella sui rifiuti tra le più alte d’Italia) e forte spopolamento delle aree interne. A Benevento in 10 anni si è registrata una diminuzione di 11mila abitanti under 30, giovani che rappresentano una risorsa fondamentale.

E’ giunto il momento di rendersi partecipi della nostra politica attraverso l’analisi delle problematiche e la formulazione di proposte e attività sul territorio, in quest’ottica il gruppo territoriale del M5S in concomitanza con l’evento del 25 Novembre terrà un gazebo nei pressi del museo Arcos in corso Garibaldi per la raccolta firme sul “Salario Minimo”.