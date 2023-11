Puc. Chiusolo: "Prima giornata di ascolto una straordinaria partecipazione" Piano urbanistico comunale Benevento

"E' stata straordinaria la partecipazione registrata in occasione della prima giornata di ascolto organizzata in vista della redazione del Puc, il Piano urbanistico comunale. Circa 60 gli elaborati inviati e diverse decine gli interventi realizzati da parte degli ordini professionali, comitati di quartiere e cittadini che hanno evidenziato le criticità del piano vigente e proposto idee e correttivi". A dichiararlo è l'assessore all'Urbanistica, Molly Chiusolo, a margine del primo dei quattro appuntamenti pensati per gettare le basi su cui poggiare il nuovo Piano urbanistico comunale.

"I numeri in sala e gli interventi registrati – ha aggiunto l'assessore – testimoniano il desiderio di partecipazione della Città che vuole guidare il cambiamento e che ha mal vissuto gli errori del passato. Vogliamo partire dalle esigenze della comunità per concentrare le energie lì dove sono attese modifiche ed interventi". “L’obiettivo di questi incontri – conclude Chiusolo – è quello di creare una fase di ascolto per disegnare un Puc che sia partecipato e condiviso e non un documento calato dall'alto".

Il prossimo appuntamento in programma è fissato per mercoledì prossimo, 29 novembre, sempre a partire dalle ore 10 a Palazzo Paolo V. Il tema affrontato sarà 'La Città sicura: ambiente e sociale': un evento pensato per le associazioni ambientaliste, quelle sportive ed il Terzo settore.

Per far pervenire le proprie adesioni o inoltrare elaborati tecnici da affrontare durante i lavori, è possibile inviare una mail all'indirizzo partecipoalpuc@comunebn.it.