Dissesto, Alternativa per Benevento: necessaria relazione sullo stato dell'arte È all'intera assise che il presidente dell’Organismo Straordinario di Liquidazione deve relazionare

“Sulla questione dissesto prendiamo atto che la nostra iniziativa ha smosso le acque e, come accade spesso, il Sindaco Mastella si è ricordato dell’esistenza di un problema solo a seguito della pressione dei consiglieri di opposizione".

Così, in una nota, Alternativa per Benevento che prosegue "È infatti bastato chiedere la convocazione del Consiglio per scuotere il torpore dell’Amministrazione e riportare l’attenzione su un tema che era caduto nel dimenticatoio. Non possono bastare, però, poche righe di una nota stampa a fugare tutti i dubbi e a chiarire tutte le criticità di una procedura segnata da ritardi e punti oscuri. Per questo ci aspettiamo venga convocato al più presto il Consiglio Comunale ‘ad hoc’ così come richiesto da dodici consiglieri. È all'intera assise, e dunque alla Città, che il presidente dell’Organismo Straordinario di Liquidazione deve relazionare sullo stato dell'arte del processo di uscita dal default. Una discussione franca e chiarificatrice ci sembra il minimo considerato che tra poche settimane il dissesto di palazzo Mosti compirà il settimo anno di vita”.