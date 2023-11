Serluca: "Dissesto, voltare pagina. Osl è organo autonomo" Le dichiarazioni dell'assessore alle Finanze su Osl: impossibile pretendere partecipi al Consiglio

“Il dissesto del Comune di Benevento si avvia a conclusione. L’itinerario amministrativo muoverà ora passi veloci e quando in Giunta approveremo la procedura semplificata, i creditori potranno finalmente ricevere ciò che spetta loro, nella misura massima consentita dalle norme, come indicato e voluto dal sindaco Mastella. Questo è ciò che conta, chiudere il conto con il passato e voltare pagina”, così in una nota l’assessore alle Finanze Maria Carmela Serluca.

“Le richieste arrivate all’Osl, pari a 120 milioni di euro, sono la plastica testimonianza di come la scelta esercitata nel 2017 fu senz’altro sofferta,ma obbligata e opportuna sul piano finanziario. Questa cifra era quella accertata dall’Amministrazione, poi l’Osl ha ridefinito la massa passiva con poteri autonomi e indipendenti. Naturalmente resta intatto il diritto di chi non è stato ammesso a difendere le proprie ragioni nelle sedi competenti, tramite lo strumento del ricorso. Ora la priorità è definire gli ultimi atti tecnico-amministrativi per pagare i creditori, mentre l'accessibilità degli atti, tanto dell’Organismo di liquidazione quanto degli uffici e della Giunta, consente ai consiglieri comunali tutti sia di esercitare le legittime funzioni e prerogative che di avere piena contezza del perimetro finanziario e amministrativo su cui l’Amministraziobe si muoverà per decretare la fine del dissesto. Quanto al Consiglio comunale è evidente che l’Osl è organo autonomo, terzo e indipendente e nessuno può imporgli o pretendere la partecipazione ad un’Assise consiliare: ciò non rientra nei suoi obblighi né nelle sue competenze”, conclude Serluca.