Spopolamento, al via il Cantiere delle idee: iniziativa del M5S A Benevento la vicepresidente del Senato Castellone: ascoltiamo progetti di cittadini e associazioni

Proposte e progetti contro lo spopolamento delle aree interne. Questo al centro del Cantiere delle idee, iniziativa del Movimento 5 Stelle di Benevento che ha visto la partecipazione della vice presidente della Camera Mariolina Castellone. Dare la parola ai cittadini e alle associazioni per affrontare temi territoriali importanti. Questo l'obiettivo dell'incontro che si è svolto nel pomeriggio nel salone del Museo del Sannio. “Progetti e idee – ha rimarcato la senatrice Castellone – che potranno arrivare poi ad essere discussi in Parlamento come è già accaduto per altri territori. Il futuro per un coinvolgimento importante dei cittadini dovrà essere la partecipazione – ha poi ribadito la vicepresidente del Senato – che dovrà caratterizzare anche i prossimi appuntamenti elettorali per combattere l'astensionismo. I cittadini vanno ascoltati e coinvolti nelle scelte”.

A fare gli onori di casa – oltre ai tanti attivisti intervenuti – è stata la Coordinatrice provinciale e già senatrice del M5S, Sabrina Ricciardi: “Stasera non ci sono relatori, non ci sono poltrone né microfoni per i relatori. Ci sarà una partecipazione attiva di cittadini ed associazioni che sentono e vivono le problematiche del territorio come lo spopolamento”.

Il Cantiere delle Idee è un laboratorio territoriale rivolto ad attivisti e società civile con l’obiettivo di stimolare la partecipazione alla vita politica, uno spazio “che si pone l’obiettivo di partire dalla condivisione delle idee per arrivare a costruire una società più giusta”. Spopolamento tema sempre attuale nel Sannio dove in 10 anni si è registrata una diminuzione di 11mila abitanti under 30, “giovani che rappresentano una risorsa fondamentale. E’ giunto il momento di rendersi partecipi della nostra politica – ha spiegato infine il referente GT Claudio Fodarella - attraverso l’analisi delle problematiche e la formulazione di proposte e attività sul territorio”.