Ceniccola (FI): "Uno sportello contro violenza sulle donne in ogni comune" "Istituire un fondo specifico nella Legge di Bilancio"

Fiorenza Ceniccola, coordinatrice dei giovani di Forza Italia interviene con una proposta nell'ambito dell'eliminazione della violenza sulle donne: "In occasione della “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne” i giovani berlusconiani nel sottoscrivere le riflessioni riportate sulla stampa di Massimo Ammaniti (un analista non certo conservatore) e convinti della necessità di dover lottare fianco al fianco, uomini e donne per far fronte ad una situazione per certi versi drammatica che affonda le radici nel passato remoto e che è tornata di estrema attualità dopo il drammatico omicidio di Giulia Cecchettin, propongono alla Commissione parlamentare bicamerale sul femminicidio e alla Presidente Giorgia Meloni di favorire l’attivazione in ogni Comune dello “SPORTELLO ANTIVIOLENZA” e di istituire uno specifico fondo nella Legge di bilancio (sulla falsariga di quello già esistente per sostenere l’editoria) per finanziare i Comuni che decidono di attivare tale servizio offerto gratuitamente a tutte le donne che vivono momenti di disagio esistenziale dovuto a forme di sopraffazione, abuso e violenza e dove ogni donna ha la possibilità di ricevere sostegno psicologico e giuridico nella denuncia delle violenze subite".