Ruggiero contro Mastella: chiudere le scuole una pessima abitudine Il consigliere provinciale PD incalza: serve un tavolo sul dimensionamento scolastico

"Alle prime giornate di cattivo tempo si continua nella pessima abitudine di chiudere le scuole come se queste fossero i luoghi più insicuri del mondo lasciando poi i ragazzi liberi di andare per strada e perdere una giornata o più di lezione…".

Parte da qui Giuseppe Ruggiero, il consigliere provinciale del Partito Democratico e sindaco di Foiano di Val Fortore, si schiera contro la contestata decisione del sindaco di Benevento Mastella.

"Questa è la prassi - prosegue infatti Ruggiero- che da anni si manifesta nella città capoluogo e che il sindaco Mastella continua a praticare… intanto bisogna aprire un tavolo nazionale sul dimensionamento scolastico... non si può costringere le regioni a istaurare un contenzioso con lo Stato per discutere di un argomento serio: il diritto di tutti alla scuola e il presidio del territorio".